Когогина: Татарстанцы требуют равного доступа к медицине и социальным услугам

Главным запросом всего российского общества, включая жителей Татарстана, сейчас является справедливость, понимаемая как обеспечение равного доступа к социальным благам. Об этом заявила депутат Государственной Думы ФС РФ от РТ Альфия Когогина.

«Главный запрос – на справедливость. Справедливость как равный доступ к социальным благам. Я верю в то, что любой гражданин, любой татарстанец, независимо от того, где он проживает, независимо от национальности, пола, должен иметь возможность получить государственные социальные услуги наилучшего качества», – выразила уверенность парламентарий.

Среди наиболее частых тем обращений граждан депутат упомянула вопросы, связанные со специальной военной операцией, качеством здравоохранения, образованием и организацией детского отдыха.

При этом, по мнению Когогиной, реализация народной программы партии «Единая Россия», а также национальных проектов и региональных инициатив направлена именно на устранение дисбалансов в доступе к медицине и социальным услугам.

В качестве примера она сослалась на модернизацию системы здравоохранения в отдаленных районах Татарстана. В частности, в Агрызском районе республики полностью обновили центральную районную больницу: отремонтировали ключевые отделения, создали противошоковую палату, закупили современное оборудование (включая томографию, УЗИ и эндоскопию).

К тому же, добавила депутат ГД, внедрение телемедицины позволяет врачам в режиме реального времени консультироваться со специалистами ведущих медицинских центров в Набережных Челнах и Казани. Это, на ее взгляд, обеспечивает уровень медицинской помощи, сопоставимый с крупными городами.

Именно такие решения позволяют на практике реализовать принцип справедливости и обеспечить жителям отдаленных территорий качество жизни не ниже, чем в крупных городах региона, убеждена парламентарий.

