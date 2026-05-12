Когогина: Татарстан одним из первых включился в развитие моногородов

Республика Татарстан стала одним из первых российских регионов, в которых начали уделять внимание развитию моногородов. На это обратила внимание депутат Государственной Думы ФС РФ от РТ Альфия Когогина.

«В Татарстане семь моногородов. Рустам Нургалиевич Минниханов одним из первых поддержал идею программы „Комплексное развитие моногородов“. Я докладывала ему этот вопрос, после чего были даны поручения Правительству и подготовлены необходимые документы. Татарстан вошел в число первых регионов и привлек значительное федеральное финансирование», – отметила парламентарий.

При этом, по оценке депутата, Татарстан сыграл ключевую роль в формировании федеральной политики развития моногородов и индустриальной инфраструктуры для бизнеса как таковой. Республика участвовала в работе по созданию соответствующей программы в 2015-2016 годах.

Федеральное финансирование позволило обеспечить развитие всех семи моногородов Татарстана. Так, Набережные Челны в результате стали одним из лучших моногородов России, уточнила Когогина.

В Татарстане к моногородам отнесены города Елабуга, Зеленодольск, Менделеевск, Набережные Челны, Нижнекамск и Чистополь, а также поселок городского типа Камские Поляны.

Вторым важным направлением депутат назвала поддержку технологического предпринимательства. В рамках федерального партийного проекта «Единой России» по развитию предпринимательства была проведена масштабная работа по созданию сети индустриальных парков. Основанный на практике Татарстана опыт лег в основу федеральной программы, которая впоследствии была закреплена на уровне указов Президента РФ Владимира Путина и получила государственное финансирование, добавила она.

По мнению Когогиной, такая командная работа, а именно взаимодействие регионов, федеральной власти, бизнеса и партии «Единая Россия», позволяет создавать инфраструктуру для роста экономики и открывать новые возможности для развития территорий.

Полностью интервью Альфии Когогиной ведущей Светлане Кадыровой в новом выпуске рубрики «7 вопросов за 7 минут» на телеканале ТНВ читайте по ссылке.