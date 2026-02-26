news_header_top
Экономика 26 февраля 2026 15:32

Когогина: При развитии биоэкономики бизнесу потребуются дополнительные преференции

Альфия Когогина
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Предпринимательское сообщество присоединится к подготовке стратегии развития биоэкономики, работу над которой поручил интенсифицировать Президент РФ Владимир Путин, но ему потребуются дополнительные меры поддержки. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

«Президент особенно обратил внимание на необходимость снять преграды для активного участия бизнеса в формировании биоэкономики. Для этого нужно донастроить существующие и предложить дополнительные меры поддержки частных инвестиций, предоставить преференции компаниям, которые создают и внедряют биотехнологии», – подчеркнула депутат Госдумы от Татарстана.

«Совместно с Правительством, регионами и предпринимательским сообществом как в рамках работы Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, так и федерального проекта партии „Единая Россия“ „Предпринимательство“ будем работать в этом направлении», – заверила парламентарий.

Биоэкономика предполагает, что модель развития формируется на основе использования возобновляемых ресурсов. Речь идет о глубокой переработке сырья, минимизации отходов, замкнутых производственных циклах, бережном отношении к природе.

Накануне Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий потребовал от Правительства РФ быстрее создать стратегию развития биоэкономики до середины XXI века.

