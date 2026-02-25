Путин потребовал от Правительства ускорить создание стратегии развития биоэкономики

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий, проходящего в Москве, поручил Правительству РФ быстрее создать стратегию развития биоэкономики до середины XXI века.

«Прошу правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. Учесть ее положения в программных документах, определяющих решение задач продовольственной и биобезопасности России, системное развитие здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей», – заявил глава государства (цитата по ТАСС).

В своем выступлении Путин также предложил создать в регионах России на базе университетов и научных институтов сеть центров инженерных разработок в биоэкономике.

По мнению российского лидера, создание таких центров позволит сократить путь от лабораторных исследований к полномасштабному промышленному производству, открыть доступ к приборной базе и вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов и небольших технологических компаний со всей страны.

Президент особо подчеркнул, что такие предприятия «должны стать полноправными участниками нацпроекта по биоэкономике».