Когогина объяснила рост числа многодетных семей увеличением мер поддержки

Число многодетных семей в России увеличилось в полтора раза с 2019 года – почти до 3 млн. Это произошло в том числе и благодаря расширению мер поддержки, заявила депутат Государственной Думы ФС РФ от Татарстана Альфия Когогина.

«В рамках Десятилетия детства Президентом РФ [Владимиром Путиным] был принят пакет законов, и мы уже видим эффект: с 2019 года число многодетных семей выросло в полтора раза – почти до 3 млн», – заметила парламентарий.

Кроме того, Когогина напомнила, что по стране более 9 млн детей получают единые пособия с рождения и до 17 лет, а выплаты молодым матерям увеличены до 96 тыс. рублей.

Соответствующие меры воплощаются в жизнь при активной поддержке партии «Единая Россия» и в рамках реализации народной программы. В стране действует комплекс мер поддержки многодетных семей, включающий как федеральные, так и региональные выплаты и льготы.

Полностью интервью Альфии Когогиной ведущей Светлане Кадыровой в новом выпуске рубрики «7 вопросов за 7 минут» на телеканале ТНВ читайте по ссылке.