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Когогина о задачах, обозначенных в послании Раиса Татарстана: Будем работать
«Будем работать. Алга!» – так отреагировала в своем telegram-канале депутат Госдумы РФ Альфия Когогина на задачи, поставленные в послании Раиса Татарстан Рустама Минниханова Госсовету РТ.
Послание – ежегодное мероприятие, определяющее стратегию дальнейшего развития Татарстана, взаимодействия всех органов, ветвей и уровней власти и общества для роста экономики, социальной сферы, повышения качества жизни людей, отметила она.
Говоря об основных задачах, которые назвал Раис Татарстана в числе приоритетных в сфере образования и здравоохранения, спорта и культуры, сельском хозяйстве, промышленной и экономической политике, Когогина отметила: «Будем работать. Алга!».
Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с посланием Госсовету РТ 14 сентября. Подробнее читайте в материале «Татар-информа» Сквозь призму СВО: какие акценты сделал Минниханов в послании Госсовету.
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