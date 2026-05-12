Экономика 12 мая 2026 16:28

Когогина: Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России достигла 22%

Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП России достиг 22%, что является максимальным показателем за последние десять лет. На это обратила внимание депутат Государственной Думы ФС РФ от Татарстана Альфия Когогина.

«Сегодня в этом секторе занято около 30 млн человек, его вклад в ВВП достиг 22% – это максимальный показатель за последние десять лет. Предприниматели перечислили в бюджет более 13 трлн рублей», – подчеркнула парламентарий.

При этом депутат заметила, что Татарстан входит в число регионов-лидеров. «<...> мы седьмая экономика в стране, промышленность выросла на 10%», – пояснила она.

В целом Когогина выразила уверенность, что российская экономика, несмотря на санкционное давление, демонстрирует устойчивый рост.

Депутат ГД также добавила, что поддержка предпринимательства остается приоритетом народной программы партии «Единая Россия», к которой она принадлежит. Так, в 2026 году льготное финансирование было увеличено в два раза – до 200 млрд рублей.

Полностью интервью Альфии Когогиной ведущей Светлане Кадыровой в новом выпуске рубрики «7 вопросов за 7 минут» на телеканале ТНВ читайте по ссылке.

