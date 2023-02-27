Когогин заявил, что первый электромобиль КАМАЗ выпустит уже в этом году

КАМАЗ в рамках проекта «Атом» планирует создать отечественный электромобиль для изменения образа мобильной городской среды, причем выпуск запланирован на самое ближайшее время, заявил гендиректор предприятия Сергей Когогин. По его прогнозам, первый электрокар выйдет с завода уже в этом году.

«В мире наметились тенденции по использованию новых источников энергии, и компания готова к технологическим изменениям. «КамАЗ» поддержит создание нового электротранспорта и будет содействовать развитию направления», — приводит слова Когогина пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Отмечается, что прототип нового электромобиля будет создан в мае 2023 года, а использовать такие машины начнут с 2024 года.

Напомним, ранее Когогин объявил о планах возвращения к производству легковых машин. Так, помимо разработки электрокаров в рамках проекта «Атом», предприятия занимается проектом «Москвич», подробнее – по ссылке.