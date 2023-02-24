Когогин объявил о возвращении КАМАЗа к производству легковых машин

КАМАЗ возвращается к производству легковых машин, что является серьезным решением для предприятия, заявил гендиректор компании Сергей Когогин на заседании городского совета Набережных Челнов. Он также рассказал об итогах работы предприятия и поделился планами по развитию производства в ближайший год.

«Серьезное решение заключается в том, что КАМАЗ возвращается к производству легковых автомобилей. Мы занимаемся проектом „Москвич“ на территории столицы нашей родины. Не забываем и о Татарстане — запланировано создание городского электромобиля в рамках проекта „Атом“», — отметил Когогин.

Он также заявил, что даже в условиях жесточайших санкций по отношению к КАМАЗу прошедший год не стал препятствием для реализации поставленных целей. Так, выручка за 2022 год составила 367 млрд рублей, что на 7% больше чем годом ранее, а инвестиции по платежам составили 16 млрд рублей, что на 46% больше, чем в 2021 году. Всего за прошедший год было продано свыше 43 тыс. грузовых автомобилей.

Отдельно Когогин отметил вклад дочерних предприятий, которые обеспечивают рабочими местами почти 4,5 тыс. человек. Их выручка за прошлый год превысила 8 млрд рублей. Средняя зарплата на КАМАЗе достигла почти 60 тыс. рублей, а общий размер социального пакета составил свыше 1,4 млрд рублей, сообщил Когогин.

В феврале с конвейера сошел первый обновленный КАМАЗ серии К5, разработанный «на базе санкционно-устойчивых компонентов», и разработке нового двигателя Р6, напомнил спикер.

На 2023 год у автогиганта запланировано расширение серии автомобилей К5, развитие электронного общественного транспорта, а также продолжение развития газомоторных автомобилей. Также планируется разработка нового дизельного двигателя внутреннего сгорания, создание пяти беспилотных КАМАЗов и создание электрофицированных транспортных средств.

Продолжится, по словам гендиректора компании, и развитие автомобилей серии «Компас». Так в 2033 году к моделям №№ 9 и 12 планируется добавить модель № 5. Кроме того КАМАЗ запустит новое производство карьерной и лесозаготовительной техники.