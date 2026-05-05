Когогин – Путину: КАМАЗ прошел «развод» с европейскими партнерами без остановки – пожали руки и попрощались до лучших времен

КАМАЗу после 2022 года пришлось резко перестроиться, но он смог сохранить производство и даже улучшить характеристики техники, об этом на встрече с Владимиром Путиным сегодня заявил гендиректор компании Сергей Когогин. Он рассказал о новых автомобилях и военной линейке. О чем говорили глава государства и руководитель компании – в нашем материале.





Путин принял в Кремле Когогина

Сегодня в Московском Кремле встретились Президент России Владимир Путин и гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин – их связывает уже более чем 25-летняя история, которую вполне можно назвать дружеской.

Путин посещал предприятие не менее семи раз в разные годы. Первый визит в 2000-м пришелся на период финансовой нестабильности завода, когда стояла задача сохранить производство. В дальнейшем поездки были связаны уже с развитием предприятия: от поддержки в кризис 2008 года до запуска новых производств и стратегических соглашений, включая сотрудничество с Daimler AG.

Путин участвовал в ключевых событиях завода – запуске совместного предприятия «Камминз КАМА», выпуске двухмиллионного грузовика, а также юбилеях КАМАЗа в 2016 и 2019 годах. Тогда он отметил, что предприятие «укрепляет страну» и демонстрирует ее промышленный потенциал.

Когогин дважды был доверенным лицом президента, а в декабре 2025 года Путин присвоил Сергею Когогину звание Героя Труда.

И вот сегодня – очередная встреча главы государства и руководителя компании.

Политика компании была направлена на локализацию

Путин отметил, что весь автопром проходит через непростые времена, но «КАМАЗ справляется». И поинтересовался у Когогина, как предприятию удалось сохранить персонал и даже увеличить отчисления налогов.

Гендиректор заявил, что был вызовом был 2022 год (когда началась СВО), так как произошла «резкая переориентация целей и задач», так как компания была интегрирована в мировую автомобильную отрасль. Как известно, одним из крупнейших акционеров КАМАЗа был немецкий концерт Daimler, кроме того, было создано несколько совместных предприятий с зарубежными партнерами.

– При «разводе» с нашими партнерами, включая «Даймлер», важно было сохранить нашу работоспособность. Но политика, которую проводила компания еще до специальный военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию. Поэтому могу заверить вас, что ни одного дня КАМАЗ не останавливался, пожали с нашими европейскими партнерами друг другу руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу, – сказал Когогин.

Он уточнил, что вся компонентная база была сохранена. Только для двигателя за два месяца надо было освоить около 240 деталей.

– Компания с этим справилась, – заявил гендиректор.

Путин о локализации: «Все отлично»

Когогин заметил, что Путин и сам водил автомобиль последнего поколения – К5:

– Надеюсь, что вам понравилось.

– Понравилось, – ответил глава государства.

Когогин сообщил, что машина, которой управлял президент, только часть линейки К5. Он выделил в ней полноприводные тяжелые автомобили.

Вместо простого восстановления прежних решений компания усилила характеристики двигателя – до 13 литров и 560 лошадиных сил, а межсервисный интервал довела до 120 тысяч километров.

Он отметил, что ключевые узлы теперь производятся в России и используются не только в автопроме, но и в сельхозтехнике, на железной дороге и в энергетике, а также адаптированы для судов – в прошлом году двигатель «оморячили».

Владимир Путин оценил перспективы: «Я думаю, что это будет очень востребовано».

Президент уточнил уровень локализации:

– И двигатели, коробка передач, мосты…

– Да, Владимир Владимирович.

– Подвеска, кабина – все отлично, – заметил президент.

– Это гигантская работа, – оценил проделанное Когогин.

Гендиректор напомнил, что 16 февраля был день рождения автомобиля – он сошел с конвейера 50 лет назад. «К этому дню мы провели полную модернизацию завода мостов как по оборудованию, так и по конструкции. Мы сделали мост, который, честно говоря, сломать не смогли. Отстоял у нас на стенде в НТЦ 4,5 миллиона циклов, это практически в два раза выше, чем нужно, с балкой ничего не произошло, детали не износились. Мы добились такого результата», – рассказал Когогин.

Гуманитарная помощь СВО

По его словам, одной из ключевых задач стало объединение сотрудников. «Важный для нас был вопрос – объединить коллектив в этих изменившихся условиях. Цель, которую я перед собой ставил, – объединить коллектив на почве патриотизма», – отметил он.

Когогин подчеркнул, что в первые годы после начала трансформации предприятие работало в режиме максимальной мобилизации. «На первом этапе пришлось работать больше двух лет – ни выходных, ни отпусков вообще. Потому что, представьте, как у нас гособоронзаказ вырос. Важно было, чтобы люди с самоотдачей к этому относились», – сказал гендиректор.

Отдельно он остановился на гуманитарной работе компании. КАМАЗ взял шефство над тремя полками, где значительную часть личного состава составляют мобилизованные из Татарстана, включая сотрудников предприятия. За это время, по его словам, было отправлено 24 гуманитарных груза общим объемом около 1,5 тыс. тонн.

– Мы формируем не просто гуманитарную помощь – командиры полков определяют, что им нужно. Поскольку КАМАЗ – основная машина в армии, треть – это запасные части, треть – что-то для бойцов, остальное – легковые машины, квадрокоптеры, беспилотники, РЭБ», – уточнил Когогин.

Он добавил, что в этой работе участвуют не только сама компания, но и сотрудники.

– Люди собирают пусть небольшие деньги из своих заработных плат, – отметил он.

Гендиректор также рассказал о социальной политике предприятия, о трудовых династиях, а их на заводе 273 и в ответ президенту уточнил, что количество даже увеличивается.

– То есть люди с удовольствием работают на предприятии? – задал вопрос глава государства.

– Работают. Они, бывает, на каком-то одном заводе работают; бывает, на нескольких. Там стаж работы – 350–360 лет, но мы же не какая-то 100-летняя компания, нам 50. И в этих условиях, я считаю, что это гордость людей, отец поддерживает сына, мама – сына, семьи образуются на заводах. Эти люди преданные, мотивированные, и они очень ценят свое место работы

Когогин: У меня биография советского времени, я начинал фрезеровщиком

Доложил Когогин и о проектах компании в образовании, напомнил, что компания была первой в стране, кто «тут же ухватился за «Передовую инженерную школу». Сегодня здесь учится 800 студентов. Вместе с Казанским федеральным университетом создан Институт автомобильных инженеров в Набережных Челнах, там обучаются 8 тыс. студентов.

Путин напомнил, что сам Когогин начинал фрезеровщиком.

– Я начинал фрезеровщиком, токарем, у меня полноценный разряд, работал мастером. У меня биография советского времени, поэтапно делал карьеру до руководителя компании.

Гендиректор рассказал о профориентационной работе, которая идет с 5 класса. А все студенты высших учебных заведений, начиная со второго курса, проходят и практику, и работают.

Сообщил он и о поставленной некогда Путиным задаче создания индустриальных парков.

– КАМАЗ – владелец крупнейшего в нашей стране индустриального парка. То есть, когда мы занимались определенной оптимизацией на «КамАЗе» с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым (Раисом РТ – прим. Т-и), мы стартовали с этим проектом. Сегодня это более 2 миллионов крытых площадей производственных, 510 резидентов, 17 тысяч рабочих мест создано. И объем товарной продукции в прошлом году 170 миллиардов, если брать от объемов «КамАЗа», это почти 40 процентов. Много городов мы охватили, от Калининграда, даже в Калининграде есть индустриальный парк небольшой. Мы серьезно в этом направлении работаем.

Каждый автомобиль КАМАЗ – десять жизней солдат

Путин завел разговор и о военной линейке.

– В какой-то степени это, я считаю, что подвиг. Вы бывали у нас на заводе [специальных] военных автомобилей, мы делали 70 единиц в год. Если спросить, сколько сегодня делает КАМАЗ, ответ простой: это 3800. Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей, совершенно разнообразных, – ответил Когогин.

Он пояснил, что мотивирует коллективы, в том числе через разъяснение характеристик техники: автомобиль рассчитан на десять человек, имеет защиту от осколков и обладает высокой баллистической стойкостью, выдерживая, в частности, подрыв до шести килограммов под колесом. При этом он отметил, что артиллерийские обстрелы сейчас происходят крайне редко, а основную угрозу представляют беспилотники, от которых технику защищают с помощью сеток.

– Я говорю: каждый ваш труд, выпущенный автомобиль – десять жизней наших солдат. Это очень мотивирует людей, потому что у каждого из них может там сын, брат, друг оказаться, сосед. Это очень мотивирует, – доложил он.

КАМАЗ разработает новый БТР

Он отдельно выделил санитарный автомобиль «Линза». По его словам, машина обладает высокой проходимостью, рассчитана на перевозку четырех лежачих раненых и шести сидячих, а также отличается высокой выживаемостью. Гендиректор добавил, что техника «проскакивает» опасные участки и нередко получает благодарности за свое наличие, подчеркнув, что это важный вопрос.

Кроме того, он пояснил, что машины этого класса во многом перекликаются с другими моделями и являются многофункциональными. Все они разрабатывались совместно с офицерами сил специальных операций.

– Там сильные ребята, они знают, что им нужно, – заметил Путин.

– Начали говорить, что нужно. То есть одно дело, мы нарисовали, как нужно, другое дело – они. Например, это грузовые машины. Почему они родились? Они унифицированные, 4386 по кабине. Оказывается, когда везут боеприпасы, при подрывах могли сдетонировать, еще что-то привезти. Мы им бронированную платформу сделали, крепление под минометы, пулеметы, весь боезапас, это все сделано. Я понял их так, что в принципе эта машина может выполнять работу по обеспечению спецгруппы на короткий бой. Это выполнено, – сообщил Когогин.

Он добавил, что серийные автомобили «Мустанг» также переведены на бронированные кабины, поскольку сегодня ударам подвергаются даже топливозаправщики и логистическая техника.

Также гендиректор сообщил, что компания взялась не за свою тему – модернизацию бронетранспортера.

– У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнем испытания, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию.

– Очень хорошо. Спасибо, – заключил президент.