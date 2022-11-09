Когогин: Прототип электрокара «Кама» появится в 2023 году

Прототип электромобиля «Кама» появится в следующем году, сообщил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин журналистам в Москве.

«Я считаю, что проект "Кама" идет в соответствии с графиком, и те решения, которые он предлагает, очень современные. А прототип появится в следующем году», — цитирует Когогина ТАСС.

Ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин заявлял, что вложил собственные средства в проект, его партнером стал миллиардер Рубен Варданян. Они в сумме вложили 720 млн рублей.