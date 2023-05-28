Проект по созданию российского электромобиля «Атом» станет якорным резидентом нового IT-парка в Набережных Челнах. Об этом рассказал руководитель Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, передает ТАСС.

«IT-парк, который проектируют в Набережных Челнах, <…> будет не похож ни на один IT-парк, которые есть в Татарстане. Потому что он будет профилирован именно для IT-компаний в области автопрома», — заметил собеседник агентства.

«Там нужны будут специальные гаражи, там нужны будут специальные мастерские, не просто офисные помещения», — перечислил особенности будущего технопарка Хайруллин.

При этом, по словам министра, уже подготовлено техническое задание на конкурс для выбора подрядчика для проектирования новой площадки IT-парка в Челнах. «Надеемся, что, если все будет хорошо, сможем приступить к его реализации в 2024 году», — уточнил он.

«Атом» является стартапом, запущенным в 2021 году при поддержке КАМАЗа. В разработку электрокара инвестировали глава КАМАЗа Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян. Максимальная скорость электромобиля — 170 км/ч, запас хода — 500 километров, разгон до 100 км/ч занимает 7-8 секунд.

Прототип электрокара был представлен Раису Татарстана Рустаму Минниханову на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Серийное производство машин намечено на 2025 год. В течение ближайших двух лет будет вестись работа по его подготовке. Ранее сообщалось, что в качестве одного из вариантов площадки под него рассматривается бывший завод концерна Ford в Набережных Челнах.