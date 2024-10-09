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Когогин назначил зама по спецтехнике на «КАМАЗе»
На «КАМАЗе» произошло кадровое изменение – на должность заместителя генерального директора по спецтехнике назначен Владимир Курганов. Его кандидатуру утвердил гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин, сообщается в телеграм-канале автогиганта.
«Владимир Курганов возглавит блок заместителя генерального директора по спецтехнике, который создан в целях развития производства прицепной техники, а также спецтехники на шасси «КАМАЗ», в том числе расширения линейки продукции в этом сегменте и повышения экономической эффективности ее производства», – говорится в сообщении.
Курганов является сотрудником группы компаний «КАМАЗ» почти 20 лет. Имеет опыт работы на позициях главного инженера «КАМАЗЭнергоремонта» и литейного завода. Был гендиректором Туймазинского завода автобетоновозов и Нефтекамского автомобильного завода.
Отмечается, что при Курганове на руководящих постах проводилась модернизация производства и реализовывались инвестиционные проекты. На «КАМАЗе» рассчитывают, что опыт нового заместителя гендиректора позволит развивать и совершенствовать производство спецтехники.
Накануне «Татар-информ» сообщал, что «КАМАЗ» представил свою технику на Петербургском международном газовом форуме. Сегодня в северную столицу прибыл Сергей Когогин, у которого запланированы деловые переговоры. Он также станет участником тематических конференций и рабочих встреч.
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