КАМАЗ представил новинку на Петербургском международном газовом форуме

КАМАЗ представил автотехнику поколения К5 в газомоторном исполнении и газовые двигатели на Петербургском международном газовом форуме. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Среди новинок компании — передвижная сварочная мастерская „КАМАЗ-62501“, изготовленная на базе вахтового газомоторного автобуса „КАМАЗ-6250“. Пассажировместимость: три пассажира плюс водитель», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

В мастерской предусмотрены четыре спальных места, есть откидной столик и розетки для подзарядки гаджетов. Помимо рабочей зоны, есть кухня со всем необходимым, в том числе холодильником, микроволновой печью, мойкой и газовой плитой.

На форуме также представлены седельный тягач «КАМАЗ-54901» на СПГ (сжиженном природном газе) и полноприводный автомобиль поколения К5 — грузовик «КАМАЗ-65954», где в качестве топлива используется КПГ (компримированный природный газ). Также на стенде демонстрируются четыре газовых двигателя

Корпус по производству газомоторных автомобилей на КАМАЗе был открыт еще в 2015 году.