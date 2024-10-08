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КАМАЗ представил новинку на Петербургском международном газовом форуме
КАМАЗ представил автотехнику поколения К5 в газомоторном исполнении и газовые двигатели на Петербургском международном газовом форуме. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
«Среди новинок компании — передвижная сварочная мастерская „КАМАЗ-62501“, изготовленная на базе вахтового газомоторного автобуса „КАМАЗ-6250“. Пассажировместимость: три пассажира плюс водитель», — говорится в сообщении.
В мастерской предусмотрены четыре спальных места, есть откидной столик и розетки для подзарядки гаджетов. Помимо рабочей зоны, есть кухня со всем необходимым, в том числе холодильником, микроволновой печью, мойкой и газовой плитой.
На форуме также представлены седельный тягач «КАМАЗ-54901» на СПГ (сжиженном природном газе) и полноприводный автомобиль поколения К5 — грузовик «КАМАЗ-65954», где в качестве топлива используется КПГ (компримированный природный газ). Также на стенде демонстрируются четыре газовых двигателя
Корпус по производству газомоторных автомобилей на КАМАЗе был открыт еще в 2015 году.
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