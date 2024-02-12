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Когогин: Нам не догнать Южную Корею по роботизации, следует заняться подготовкой людей
Приоритеты научно-технологического развития должны быть тесно связаны с ключевыми вызовами в экономике, социальной сфере и области безопасности. Об этом заявил вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на итоговом заседании коллегии ведомства
«Мы раньше как думали? Что скоро роботы будут чистить снег, а человечество будет творить. Но пока творчеством занимаются нейросети, а снег убирают люди», — поделился он своим пониманием ситуации.
В свою очередь генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин констатировал, что уровень роботизации и развитие новых технологий очень важны, но в первую очередь следует обратить внимание на подготовку кадров.
По словам топ-менеджера, Россия занимает последнее место среди развитых стран по уровню роботизации. «Нам уже не догнать, например, Южную Корею, поэтому следует обратить внимание на подготовку людей», — уверен Когогин.
В коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана принимает участие Раис РТ Рустам Минниханов.
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