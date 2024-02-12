«Студент не добьется успеха, работая курьером»: в РТ призвали развивать дуальную систему

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Контрольные цифры приема в учебные заведения по рабочим профессиям машиностроения в 5 раз меньше, чем потребность в таких специалистах. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.

Он заявил, что необходимо перепрофилировать колледжи под запросы промышленности. «Только дуальная система образования (вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на предприятии — прим. Т-и) поможет самореализоваться нашим будущим специалистам. Работая во время учебы курьером, тяжело будет добиться профессиональных успехов во взрослой жизни», — заявил Коробченко.

Он также отметил, что несмотря на прогноз снижения трудоспособного населения до 2030 года, в республике растет количество выпускников 9-х классов.

«В этом году их количество составит шесть тысяч, а контрольные цифры приема в колледжи — две тысячи мест. Получается, что только треть ребят обеспечена в них местами», — подчеркнул министр.

Он рассказал, что ведомство совместно с Министерством труда, Министерством образования и Госсоветом готовит обращения в федеральный центр по реализации в Татарстане пилотного проекта по трудоустройству молодежи.

В коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана принимает участие Раис республики Рустам Минниханов.