Когогин: Из-за пандемии на КАМАЗ не вернулась почти тысяча пенсионеров

Дефицит рабочих рук в Набережных Челнах связан в том числе с пандемией Covid-19. Так, КАМАЗ одномоментно лишился почти 1 тыс. пенсионеров — по разным причинам они не вышли из вынужденного отпуска, рассказал генеральный директор компании Сергей Когогин.

Он напомнил, что в прошлом году на удаленку было отправлено 1,9 тыс. сотрудников предприятия старше 60 лет. Однако после карантина на работу вернулись лишь чуть больше половины из них.

«Кто-то сам решил, поработав три месяца у себя в саду, на даче: „Больше не буду работать. Хватит, я пенсионер“. Кого-то из-за страха перед ковидом не пустили родственники. Это очень высококлассные специалисты, и одномоментно через три месяца мы лишились почти 1 тыс. человек, половина не вышла на работу. Это не уход из жизни. Они просто не пошли работать. Для нас это много», — рассказал Когогин.

Руководитель добавил, что если раньше на КАМАЗе была оптимизация персонала, что позволяло подпитывать город рабочими руками, то сейчас высвободить кого-либо из специалистов просто невозможно.

«Я вчера (на Совете безопасности РТ — прим. Т-и) назвал цифру 4 тыс. человек дефицит при занятых на производстве в Челнах 24 тыс. человек», — подчеркнул он.

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