На ипподроме в Набережных Челнах прошел Сабантуй для особенных участников

Сабантуй с добрым сердцем — именно так в Набережных Челнах открыли череду народных гуляний. По доброй традиции первым праздником стал Сабантуй для людей с ограниченными возможностями здоровья. На ипподроме с утра звучали музыка, смех и аплодисменты.

Поздравить участников приехали мэр города Наиль Магдеев и депутат Госдумы Анатолий Иванов. Говорили не о трудностях, а о силе духа и желании жить полноценно.

«Я поймал себя на мысли: для этих людей действительно нет ограничений в возможностях. Они вдохновляют своим примером. Это активные, творческие, спортивные, жизнерадостные люди. И мы здесь, потому что равняемся на них», — отметил Наиль Магдеев.

Мэр вручил награды самым активным и талантливым горожанам — тем, кто ежедневно доказывает: воля сильнее обстоятельств.

После официальной части начались веселые соревнования. На площадке развернулись настоящие баталии: забеги в мешках, эстафета с коромыслом и ведрами, перетягивание каната и палки, шахматы, шашки, армрестлинг. Каждый участник чувствовал себя частью большого праздника.

Самые ловкие, быстрые и выносливые получили памятные призы, а абсолютный чемпион в гиревом спорте — главный трофей Сабантуя – живого барана.

Гулянья продолжатся завтра. Горожан ждут на ипподроме и городском майдане — с концертами, ярмарками и скачками.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Сабантуй. Подробнее о том, как проходят торжества, читайте в статье: Сабантуй в Татарстане, Якутии и Таиланде: где и как проходит главный праздник татар.