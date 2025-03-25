Когда лучше менять шины: советы автоэксперта по весеннему сезону

Многие водители задумываются о том, когда пора менять зимние шины на летние. Автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков объяснил, как правильно выбрать момент для «переобувки» автомобиля, сообщает «Радио 1».

По словам Кадакова, решение о смене шин зависит от нескольких факторов, включая климатические условия, которые могут варьироваться даже в пределах одного региона.

«Если установилась стабильная теплая погода и в ближайшее время не ожидаются заморозки или снег, можно менять шины. Однако не стоит спешить, так как весной переобувка не столь критична, как осенью», – отметил эксперт.

Эксперт также подчеркнул, что использование зимних шин в жаркую погоду может привести к их быстрому износу.

«Но сейчас нет такой жары, которая бы вызывала сильное повреждение резины. Проблемы начинаются, если в летнюю жару продолжать ездить на мягкой зимней резине», – добавил Кадаков.

Вспоминая недавние случаи, когда водители в конце февраля меняли шины, не дождавшись окончательного прогрева, эксперт предупредил о возможных последствиях. Он добавил, что лучше не торопиться и подождать, потому что в апреле вполне могут быть заморозки и снег.

Напоминаем, что ранее «Татар-информ» писал о советах автоэксперта по подготовке машины к весне.