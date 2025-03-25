news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 25 марта 2025 14:11

Автоэксперт рассказал, как подготовить автомобиль к весне

Читайте нас в
Телеграм

С наступлением весны пришло время обратить внимание на подготовку автомобиля к теплому сезону. Об этом сообщает «Радио 1», приводя слова автоэксперта, главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

По словам эксперта, если автомобиль находится в хорошем техническом состоянии, регулярно проходит осмотры и замену масла, то специальной подготовки к летнему сезону можно не проводить. Единственное, что необходимо сделать – это заменить зимние шины на летние, что, как известно, важно для безопасной езды.

Кадаков отметил, что современные автомобили не требуют каких-либо особых процедур для перехода в весенний период. Щетки меняются по мере износа, а автомобиль лучше мыть тщательно, особенно после зимы, чтобы удалить грязь с кузова и салона.

Важным моментом также является замена масла по пробегу, но в остальном, по мнению эксперта, подготовка машины не требует лишней суеты и спешки.

#полезная информация #автомобиль #весна
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В ИФНС РТ рассказали, кто в республике может не платить транспортный налог

В ИФНС РТ рассказали, кто в республике может не платить транспортный налог

24 марта 2025
«Когда дроны полетели на Москву, понял, что и в Казань прилетят»: как учитель ушел на СВО

«Когда дроны полетели на Москву, понял, что и в Казань прилетят»: как учитель ушел на СВО

24 марта 2025