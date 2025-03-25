Автоэксперт рассказал, как подготовить автомобиль к весне

С наступлением весны пришло время обратить внимание на подготовку автомобиля к теплому сезону. Об этом сообщает «Радио 1», приводя слова автоэксперта, главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

По словам эксперта, если автомобиль находится в хорошем техническом состоянии, регулярно проходит осмотры и замену масла, то специальной подготовки к летнему сезону можно не проводить. Единственное, что необходимо сделать – это заменить зимние шины на летние, что, как известно, важно для безопасной езды.

Кадаков отметил, что современные автомобили не требуют каких-либо особых процедур для перехода в весенний период. Щетки меняются по мере износа, а автомобиль лучше мыть тщательно, особенно после зимы, чтобы удалить грязь с кузова и салона.

Важным моментом также является замена масла по пробегу, но в остальном, по мнению эксперта, подготовка машины не требует лишней суеты и спешки.