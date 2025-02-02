Два вечера в Казани блистала «Кармен»: постановка Гандини открыла Шаляпинский фестиваль

В Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Муся Джалиля двумя вечерами премьеры оперы «Кармен» в постановке итальянского режиссера Марко Гандини открылся XLIII Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина.

Театралы всего мира в этом году отмечают 150 лет с момента появления «Кармен» на сцене – свершилось это в Париже, в театре «Опера-Комик» 3 марта 1875 года. К юбилею самого, пожалуй, известного и узнаваемого произведения Жоржа Бизе в Казани и решили выпустить спектакль в новой редакции к очередному Шаляпинскому фестивалю. Работать над ним пригласили не просто заезжего режиссера, а целую команду из Италии.

«Задача была поставить реалистический спектакль. У нас была масса кандидатур, которые работали когда-то с великим режиссером Франко Дзеффирелли, также создававшим оперу “Кармен“ в свое время. Но когда Лорка-младший, Мясин Леонид приехал в Казань (ставил для ТАГТОиБ балет “Грек Зорба“ – прим. Т-и), он-то посоветовал Марко Гандини. Именно таким образом эта команда оказалась здесь», - рассказал журналистам в день премьеры директор театра имени Джалиля Рауфаль Мухаметзянов.

Вместе с режиссером Марко Гандини, который в 90-е, работая с Дзеффирелли над «Кармен» для Арена ди Верона, сначала месяц прожил в Андалусии в среде цыган, оперу в Казани ставили художник-постановщик Итало Грасси и художник по костюмам Анна Биаджотти.

Получилось действительно реалистично: макеты ружей солдат Испании XIX века, купюры, которыми люди расплачиваются на рынке, прочие мелкие детали и, конечно, костюмы – все продумано до мелочей и соответствует эпохе. Платки для главных героинь оперы Анна Биаджотти привезла с собой из Италии и гармонично вписала в костюмы Карменситы и Микаэлы, которые отшивались уже в Казани из купленных здесь тканей.

Декорации сменяются за время спектакля трижды. Но всякий раз пространство сцены использует многоуровневость действия – то наклон пола для акцента на глубине городского пейзажа Севильи или горного ущелья, то заворот строений площади, то лестницы и столы, на которых танцуют цыгане. Хор в постановке подвижен, певцы воплощают образы горожан, солдат и цыган.

«Все знают эту оперу, и слышали очень много трактовок. В данном случае я пытался пойти по автору, практически исполняя его требования, темпы. У нас была команда очень дружная, и мы сделали такой классический-классический продукт», - сказал дирижер Большого театра России, заслуженный артист России Антон Гришанин.

Два первых акта оперы объединены в один полуторачасовой через темную паузу. Затем следуют ещё два акта более коротких. Такое решение было принято в связи с тем, что по сравнению с постановкой «Кармен» 2011 года больше музыки раскрыли, добавили фрагменты.

В партии Кармен в первый вечер премьеры зрители увидели блондинку Екатерину Сергееву (Мариинский театр), во второй – брюнетку Анастасию Лепешинскую («Новая опера»). Сергеевой партия Кармен хорошо знакома, она исполняла ее много раз как в России, так и за рубежом. Кроме того, артистка недавно стала лауреатом премии «Онегин» за роль в премьере театра Джалиля прошлого сезона «Жизнь за царя».

«Марко Гандини - прекрасный режиссер, очень чувствующий характер личности человек, дающий возможность себя открывать конкретно в спектакле, потому что моя коллега выходит на сцену немножко с другим образом, но это все принимается и дается возможность себя проявить», - поделилась своими впечатлениями от работы над спектаклем Екатерина Сергеева.

Партию сержанта Дона Хозе в первом составе исполнил хорошо знакомый казанской публике Ахмед Агади – солист Мариинского театра, несколько десятилетий сотрудничающий с Казанью. В постановке ТАГТОиБ 2011 года он также исполнял партию влюбленного солдата. Во втором составе зрители увидели итальянского тенора Рагаа Эльдина.

Антиподом Кармен в партии Микаэлы в первый вечер вышла Гульнора Гатина, во второй– Венера Протасова. В образе очередной увлечённости Кармен перед зрителями предстали в партии Эскамильо поочередно Александр Краснов (Большой театр России) и Владимир Целебровский («Санкт-Петербургъ Опера»).

Шаляпинский фестиваль продолжит «Реквием» Джузеппе Верди в концертном исполнении. 8 февраля в афише фестиваля национальная опера «Сююмбике». 11-го февраля – событие чуть ли не более значимое, чем премьерный спектакль, – первое исполнение в Казани оперы Джакомо Пуччини «Манон Леско». Как и с «Реквиемом», это будет концертная версия.

В день рождения Федора Шаляпина, 13 февраля, в театре покажут оперу Мусоргского «Борис Годунов». «Пиковая дама» Петра Чайковского будет исполнена 16 февраля. Классический зарубежный репертуар будет представлен на фестивале операми Джакомо Пуччини «Тоска» – и снова Светлана Касьян в главной партии (19 февраля) – и «Мадам Баттерфляй» (21 февраля) и «Трубадуром» Джузеппе Верди (27 февраля). Фестиваль завершат традиционно – двумя гала-концертами. Они намечены на первый и второй день весны.