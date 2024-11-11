«Кочующий» Казанский ТЮЗ представит первую премьеру сезона в школе СОлНЦе

Казанский ТЮЗ представит первую в этом году премьеру в школе СОлНЦе. Показ спектакля «Мои университеты» по одноименному произведению Максима Горького, который поставил Тимур Кулов как продолжение театральной лаборатории фестиваля «Горький +», намечен на 15 ноября.

Напомним, что театр проводит свой 92-й сезон на различных городских площадках. Это связано с тем, что в историческом здании ТЮЗа начался ремонт.

«Постановка рассчитана на 90 минут, рекомендованный возраст к просмотру 14+. Премьеры в школе СОлНЦе становятся доброй традицией в нашем театре, пока здание находится на ремонте. Таким образом, мы создаем спектакль, способный адаптироваться под любые выездные площадки. Особенно важно для нас, что спектакль можно давать в школьных пространствах», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе театра.

Широкой аудитории, отмечают в театре, спектакль будет представлен в декабре. Главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев, напомним, в начале 2024 года на пресс-конференции в «Татар-информе» анонсировал постановку спектакля «Мои университеты» для основной сцены театра.

«Площадка показа спектакля в декабре определяется», – уточнили в ТЮЗе, отметив, что пока речь не идет о его выходе на сцену ремонтируемого здания на улице Островского, 10.

В спектакле задействованы заслуженные артисты Татарстана Дмитрий Язов и Владимир Никитин, артист Ярослав Кац, Дарья Бакшееваа, Руслан Шарипов, Даниил Кукушкин.

Спектакль «Мои университеты», подчеркивают в Казанском ТЮЗе, поставлен в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».