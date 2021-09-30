Ко Дню пожилого человека в салонах красоты Елабуги будут действовать акции и скидки

С 1 по 10 октября в Елабуге состоится Декада пожилых людей. Для пожилых будут действовать скидки и акции в парикмахерских и студиях красоты, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы Елабужского района РТ.

К услугам пожилых будет работать 12 парикмахерских и девять салонов красоты. Также со скидками можно будет посетить две стоматологические поликлиники и три банных комплекса.

«День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего месяца — 1 октября: это торжество имеет международный статус. Кстати, дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость — это золотое время, осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона», — отмечает пресс-служба Елабужского района РТ.

На сегодняшний день общее количество пенсионеров в муниципалитете составляет 22 901, из них по старости — 19 457. Среди них 15 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 315 тружеников тыла. Долгожителей, которым исполнилось сто лет и больше, — три человека, самому старому из них 104 года.

«Традиционные концерты ко Дню пожилых решено отменить из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации и риска заболевания [коронавирусом]», — добавили в пресс-службе района.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Декаду пожилых казанцы «серебряного» возраста получат бесплатный доступ в бани и музеи.