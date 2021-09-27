В декаду пожилых казанцы «серебряного» возраста получат бесплатный доступ в бани и музеи

С 1 по 10 октября в татарстанской столице стартует декада пожилых. Помимо активностей на десятках городских площадок, в это время пожилым горожанам будет предоставлен бесплатный доступ в бани и музеи. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«В День пожилого человека пенсионеры смогут бесплатно воспользоваться услугами городских бань», – отметила докладчица.

Она уточнила список банных комплексов, участвующих в акции: городские бани №5, 9, 10, а также баня №12.

Кроме того, пожилые горожане получат бесплатный доступ в ряд культурных учреждений города, в их числе – Музей тысячелетия Казани, Национальный музей, музей Баки Урманче и другие.

«В дни декады пожилые граждане смогут бесплатно посетить муниципальные музеи. Кроме того, состоятся тематические экскурсии, музыкальные лекции, мастер-классы, а также театрализованные акции», – рассказала подробности Гузель Сагитова.

Она подчеркнула, что все мероприятия пройдут с обязательным соблюдением антиковидных рекомендаций Роспотребнадзора.