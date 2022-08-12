КНР остановила сотрудничество с Минтрансом Литвы из-за подрыва принципа «одного Китая»

Китай ввел санкции против заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте, а также остановил сотрудничество в области международных автоперевозок. Причиной стал визит делегации Литвы на Тайвань, признанный КНР «серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и подрывом его суверенитета и территориальной целостности».

«В ответ на злостные и провокационные действия Вайчюкявичюте китайская сторона приняла следующие решения: ввести санкции против Вайчюкявичюте, приостановить любые формы обмена с министерством транспорта и коммуникаций Литвы, а также приостановить обмены и сотрудничество в области международных автомобильных перевозок с Литвой», — цитирует МИД КНР РИА Новости.

Ранее официальный представитель министерства Ван Вэньбинь предупредил Литву, что ответит на ее действия «твердым контрударом».

Кроме того, на территории Литвы действует официальное представительство Тайваня, что уже привело к снижению уровня дипотношений государств.

Напомним, что 2 августа Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, после чего Китай отменил встречу с Пентагоном и вышел из всех переговоров с США.