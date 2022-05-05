На обеспечение безопасности учреждений образования Казани выделено около 1,8 млрд рублей

На обеспечение безопасности образовательных учреждений Казани в 2021 – 2022 годах выделено около 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам начальник Управления образования исполкома столицы Татарстана Ирек Ризванов во время пресс-тура в лицей №149.

«Регулярно проводятся проверки учреждений образования управлением, правоохранительными органами, инструктаж работников и учащихся о том, как реагировать на те или иные ситуации. В 2021 – 2022 годах выделено около 1,8 млрд рублей на обеспечение антитеррористической безопасности учреждений образования Казани. Это в том числе физическая охрана, которую обеспечивают частные охранные предприятия», – рассказал спикер.

Ризванов подчеркнул, что в Казани все школы первой – третьей категорий и детские сады охраняют представители ЧОП. На это из муниципального и республиканского бюджетов выделяется финансирование. «Частные охранные предприятия в образовательных организациях в основном работают с 7 утра до 19 часов. Но учреждения могут рассматривать их график индивидуально, сдвинуть. Ночью дежурят вахтеры», – отметил он.

Начальник Управления образования пояснил, что требования к безопасности школ зависят от категории объекта.

«Учреждения образования делятся на четыре категории. Разрабатываются паспорта безопасности каждого учреждения, где прописано, какие меры должны быть предприняты. Согласно категориям, разные требования к обеспечению технических, физических или организационных мер безопасности», – заметил он.

К объектам четвертой категории относятся учреждения, где обучается менее 100 человек. Здесь требуется наличие тревожной кнопки, система оповещения и управления эвакуацией или автономные системы экстренного оповещения, освещение территории, установка информационных стендов. Должно быть исключено бесконтрольное пребывание в здании и на территории посторонних лиц и транспорта.

В школах третьей категории учатся от 100 до 800 человек. Здесь действуют такие же требования, но еще необходимо иметь видеонаблюдение, охранную сигнализацию, охрану ЧОП, помещение для охраны на первом этаже с установкой в нем систем безопасности, арочные и ручные металлодетекторы.

В учреждениях второй категории (от 801 до 1 100 человек) добавляются система контроля и управления доступом, ворота с жесткой фиксацией. А в организациях первой категории (более 1 100 учащихся) добавляются КПП при въезде на территорию, противотаранные устройства и средства снижения скорости на территории.

«Большая работа проводится в Казани по обеспечению антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях. Это 536 учреждений, подведомственных Управлению образования Казани, 645 объектов – здания школ, детсадов и допобразования. У нас 158 тыс. школьников, 78 тыс. воспитанников в детских садах, более 31 тыс. работников. Доступ в школу должен контролироваться. И мы должны быть уверены, что наши дети в безопасности, когда находятся в школах или дошкольных учреждениях», – резюмировал Ризванов.