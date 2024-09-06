Книгу «Пушкин и Казань: три дня и три века» презентовали в Нацбиблиотеке РТ

В Национальной библиотеке РТ прошла торжественная церемония презентации издания «Пушкин и Казань: три дня и три века». Книгу выпустили к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, которое отмечается в этом году. Инициировали выпуск издания Русское национально-культурное общество Республики Татарстан, Культурный центр имени Пушкина и музей-усадьба Боратынского – филиал Национального музея РТ.

«Издание – это итог. Пусть и промежуточный, но итог большого труда. Это часть огромного проекта. В год 225-летия Пушкина предстоит ещё много проектов. Имя Пушкина известно в любой точке планеты. Татарская поэзия взяла себе часть этого имени. Прошло 225 лет, но мы постоянно, каждый год, для себя открываем имя этого гения», — сказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Соавторами 220-страничной книги стали председатель Русского национально-культурного общества РТ Ирина Александровская, директор КЦ Пушкина Галина Елистратова, Елена Скворцова, заведующая музеем Толстого в Казани Лия Бушканец, директор музея Боратынского Ирина Завьялова, известный архитектор и краевед Сергей Саначин.

«Любая книга имеет свои параметры и пределы. Не все вошло в это издание. Жалко, чтобы не пропадали эти находки, я публикую то, что не вошло, в Интернете. Две части вышло, впереди ещё четыре», — подчеркнул Саначин.

Чтобы выпустить книгу, обратила внимание Лия Бушканец, пришлось заново изучать источники — проводить расчистку научного пространства, в котором, как оказалось, после визита Пушкина в Казань накопилось немало мифов. В итоге получилось издание, которое будет полезно и интересно широкому кругу читателей – от профессиональных исследователей до школьников и студентов.

«Для Казани пребывание Пушкина в нашем городе — событие огромного масштаба. Оно осмыслялось казанцами три столетия, ведь несколько дней пребывания поэта в Казани стали толчком для развития казанского литературоведения, краеведения, просвещения, образования, театра… Отсюда вся структура нашей книги», — пояснила Бушканец.

В книге восстановлена не только хронология пребывания Пушкина в Казани, но и прописаны разделы об использовании образа Пушкина в идеологии ХХ века, о влиянии его творчества на произведения казанских татарских и русских поэтов, а также история постановок по произведениям Пушкина в театрах Казани и карта Пушкинских мест в Татарстане – перечень улиц, парков, учреждений, носящих имя «солнца русской поэзии

Сегодня же, напомним, в честь 225-летия со дня рождения Пушкина в доме Карла Фукса была открыта скульптурная композиция в честь визита поэта в Казань в 1833 году.