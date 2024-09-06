Фарид Мухаметшин открыл памятную доску в честь визита Пушкина в Казань

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Мемориальную скульптурную композицию, посвященную визиту в город в 1833 году Александра Пушкина, открыли сегодня на доме Карла Фукса в Казани. В мероприятии приняля участие Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, министр культуры региона Ирада Аюпова, председатель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

Скульптурная композиция изображает ветвистое дерево (дуб), на ветвях которого размещен силуэт Казанского Кремля, а внизу летают ласточки. Надпись на ней гласит: «В этом доме 7 (19) сентября 1833 в гостях у профессора казанского университета К.Ф. Фукса был великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин».

Дом Фукса - историческое здание, отреставрированное в новейшей истории столицы Татарстана, напомним, находится на Московской, 58. Это один из пяти достоверно известных адресов, где в Казани проживал врач, профессор и пятый ректор Казанского университета Карл Фукс с супругой. К ним в гости 7 сентября 1833 года заезжал поэт, посетивший Казанский край ради сведений свидетелей событий бунта Емельяна Пугачева. То, что по крупицам собирал Пушкин, после Казани следовавший в Сибирь, стало основной его исторического романа «Капитанская дочка». В Казани Пушкин провел двое суток и ещё несколько часов.

Открытие скульптурной композиции приурочено к 225-летию со дня рождения «солнца русской поэзии» Александра Пушкина, которое отмечается множеством мероприятий по всей России в этом году.

«Фукс пользовался уважением горожан, особенно у татар, которые называли его “табиб Фукс“ (врач Фукс – пер. с тат.). Мы открываем ещё одну мемориальную композицию как дань уважения наследию поэта, напоминание посвящению нашему городу. Нынешнее событие послужит укреплению высоких гуманистических идеалов многонациональной российской культуры, сохранению исторической памяти. Доброго здоровья всем вам! Семейного благополучия, мира, светлого настроения! Так держать и удачи во всех добрых делах! Бик зур рахмат (большое спасибо – пер. с тат.)!» - сказал Фарид Мухаметшин.

Александр Пушкин, как установили исследователи его биографии и творчества, провел в доме Фукса в беседах с профессором и его супругой 8 часов. Покинул гостеприимный дом на рассвете и, не ложась спать, отправился затем по маршруту своей документальной экспедиции в Сибирь. С супругой известного врача Александрой Андреевной Пушкин затем вел дружескую переписку, жена профессора считается и первым пушкиноведом, оставившим воспоминания о Пушкине.

«С открытием этой скульптурной композиции здание приобретает монументальный, мемориальный образ. Несмотря на все сложности в нашей жизни памятники Пушкина создаются, и не только в нашей стране. Действительно, Пушкин – это наше все», - сказала Ирина Александровская.

Побывать в гостях в доме Фукса подобно Пушкину могут теперь и современники. В отреставрированном здании, долгие годы пустовавшем, чуть меньше года назад открылись офисный центр, кальянная и кафе. Как рассказал «Татар-информу» собственник здания, в ближайшее время здесь появится вывеска, эстетичный вид которой сейчас проходит согласование в исполкоме города.