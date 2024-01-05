Книга Шамиля Идиатуллина вошла в пятерку лучших для новогоднего чтения по версии Forbes

Книга известного российского писателя, выходца из Татарстана Шамиля Идиатуллина «За старшего» вошла в топ-5 лучших произведений для чтения в новогодние праздники. Рейтинг опубликовал журнал Forbes.

«Тем, кому ближе и понятнее Россия, придется по душе шпионский роман Шамиля Идиатуллина „За старшего“ из новой серии „Редакции Елены Шубиной“ с говорящим названием „Страшно интересно“», — отмечает составитель рейтинга.

Роман Идиатуллина уже выходил десять лет назад меньшим тиражом. Книга повествует о бывшем российском разведчике, чье имя до конца повествования не называется. Хотя протагонист давно живет вместе с семьей в Америке, именно ему придется расследовать странное убийство, произошедшее в родном для него Чулманске (город, как это часто бывает у писателя, вымышлен).

«Герою придется шагнуть в российский снег, писателю — сделать из зимнего путешествия на родину роман об устройстве жизни в русской провинции, и только читатель может завернуться в плед и просто следить за обоими», — констатирует автор публикации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Шамиль Идиатуллин объявил о завершении съемок сериала «Город Брежнев». Интервью, которое писатель в начале прошлого года дал изданию «Миллиард.Татар», можно прочитать по ссылке.