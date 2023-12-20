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Идиатуллин объявил о завершении съемок сериала «Город Брежнев»
Завершились съемки сериала «Город Брежнев» по одноименному роману писателя Шамиля Идиатуллина. Об этом автор сообщил со ссылкой на исполнителя одной из главных ролей Дениса Васильева.
«На очереди монтаж и озвучивание», – написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, что сериал будет состоять из восьми серий. В сентябре этого года съемки проводились в Набережных Челнах (в 80-х годах XX века – Брежнев), а затем — в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Кисловодске.
Еще в начале работы над сериалом Идиатуллин признался, что не вмешивается в съемочный процесс. Как он рассказал в интервью для «Миллиард.Татар»: «Я смиренно сижу на берегу и жду».
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