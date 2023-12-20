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Руc Тат
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Культура 20 декабря 2023 18:47

Идиатуллин объявил о завершении съемок сериала «Город Брежнев»

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Завершились съемки сериала «Город Брежнев» по одноименному роману писателя Шамиля Идиатуллина. Об этом автор сообщил со ссылкой на исполнителя одной из главных ролей Дениса Васильева.

«На очереди монтаж и озвучивание», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что сериал будет состоять из восьми серий. В сентябре этого года съемки проводились в Набережных Челнах (в 80-х годах XX века – Брежнев), а затем — в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Кисловодске.

Еще в начале работы над сериалом Идиатуллин признался, что не вмешивается в съемочный процесс. Как он рассказал в интервью для «Миллиард.Татар»: «Я смиренно сижу на берегу и жду».

#съемки #Набережные Челны
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