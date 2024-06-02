КНДР объяснила запуск воздушных шаров с навозом и мусором в сторону Южной Кореи

Северная Корея объяснила запуск в сторону Южной Кореи воздушных шаров с навозом и мусором ответом на распространение аналогичными методами пропагандистских материалов. Об этом сообщает ЦТАК со ссылкой на представителя Министерства обороны КНДР.

По информации агентства, Пхеньян с ночи 28 мая до раннего утра 2 июня отправил 15 тонн мусора к южной границе, использовав для этого в общей сложности около 3,5 тыс. воздушных шаров.

«<...> если Южная Корея возобновит распространение листовок, [направленных] против КНДР, в зависимости от количества выявленных случаев мы ответим интенсивным распространением в сто раз большего количества <...> мусора, как уже предупреждали», — пригрозили Сеулу в северокорейском Минобороны.

И Южная Корея, и КНДР часто используют воздушные шары, которые ветер несет через границу, как способ распространения пропагандистских листовок. При этом обе стороны воспринимают такие случаи как провокации противника.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и другими отходами.