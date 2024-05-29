КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и другими отходами

Вооруженные силы Южной Кореи зафиксировали прибытие более 90 воздушных шаров, предположительно запущенных из Северной Кореи через межкорейскую границу. Однако, по сообщениям военных источников, обнаруженные на данный момент шары содержали не пропагандистские материалы, а мусор и прочие отходы, передает РИА Новости.

Ранее Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщало об обнаружении поздно вечером во вторник в приграничных с КНДР районах воздушных шаров, вероятно несущих пропагандистские листовки от Северной Кореи.

В воскресенье Пхеньян заявлял о планах рассеять в приграничных зонах «горы макулатуры и грязи» в ответ на распространение антисеверокорейских листовок из Южной Кореи.

По данным агентства Ренхап, к утру среды было выявлено порядка 90 воздушных шаров северокорейского происхождения. Часть из них уже упала на землю, остальные продолжают лететь. Но на всех обнаруженных пока шарах вместо ожидаемых листовок оказались только мусор и отходы. Военные и полиция Южной Кореи продолжают операцию по сбору упавших воздушных шаров.