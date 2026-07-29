Ключевым спикером первого дня «Тарих феста» станет блогер Пряников

В субботу, 1 августа, на историческом фестивале «Тарих фест», который организуют издание «Миллиард.Татар» и Национальный музей РТ, выступит один из самых известных российских журналистов и блогеров, основатель проекта «Толкователь» Павел Пряников. Об этом сообщают инициаторы мероприятия.

Павел Пряников – автор посвященного истории, экономике и социологии блога и канала «Толкователь». Известный журналист и редактор: в прошлом он возглавлял такие издания, как «Свободная пресса» и «Русская планета», был заместителем главного редактора журнала «Русская жизнь», работал в «Ленте.ру», трудился шеф-редактором русскоязычного сегмента «Живого Журнала». Сопредседатель комиссии по новым медиа РОЦИТ.

Бесплатная лекция «Проклятье географии» пройдет с 17.15 до 18.30 во внутреннем дворе Национального музея РТ, на летней сцене. Вход на встречу будет свободным.

Свое выступление блогер посвятит тому, как экономическая география повлияла на политико-хозяйственный уклад народов Поволжья и их государственность. Восточно-Европейская равнина – до Урала на востоке – характеризуется чрезвычайной природной бедностью: от дефицита полезных ископаемых до низкой плодородности почв. «Проклятье географии» заключается в отсутствии выхода к морским портам, огромных расстояниях, недостаточности естественных преград на пути иноземных захватчиков.

По мнению Пряникова, всё это сформировало и характер народов этой территории, и тип хозяйства: если население стремится к автономной и экстенсивной жизни, «природному анархизму», то элиты вынуждены строить мобилизационные системы. Этот дуализм, на взгляд лектора, до сих пор остается своего рода «исторической колеей» всех народностей Восточно-Европейской равнины, включая и народы Поволжья.

В 2022 году портал «Миллиард.Татар» брал интервью у Павла Пряникова, с ним можно ознакомиться по ссылке.

Помимо выступления популярного блогера, в двухдневную программу «Тарих феста» входят лекции-показы Владислава Хабарова о вооружении, доспехах и костюме Золотой Орды, эксклюзивная экскурсия «Тайны Гостиного двора» с генеральным директором музея Айратом Файзрахмановым, опен-толк на татарском языке о наследии Золотой Орды, музейный показ «Археология смерти», перформанс, историческое дефиле, концерты, авторские экскурсии Марка Шишкина и Алексея Клочкова, квиз от телепроекта «Тархан», а также ярмарка мастеров и фудкорт.