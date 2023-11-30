Ключевую тему женского трека на KazanForum 2024 посвятят семье и отношениям

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В Год семьи, которым объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным близящийся 2024-й, ключевую тему женского трека «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» посвятят семье и отношениям. Планами по участию в международном экономическом форуме поделилась руководитель депутатского объединения «Мәрхәмәт — Милосердие» Алсу Набиева.

«Мы ведем работу по подбору спикеров, свое участие подтвердили женские ассоциации из ОАЭ, Бахрейна и Турции. Работа ведется именно с руководителями ассоциаций, которые объединяют большие женские сообщества», — рассказала депутат на пресс-конференции в Госсовете РТ.

Параллельно ведется работа по подборке звездных спикеров, так как планируется, что на KazanForum 2024 состоится цикл лекций, посвященных женской повестке.

«Казанский форум на следующий год будет отмечать пятнадцатилетие. Мы планируем представить нашу площадку очень красиво и содержательно. Мы хотели бы, чтобы женский трек открывался лекциями знаковых известных женщин, которые говорят о женской судьбе, о том, что может женщина, какие у нее возможности в сегодняшнем мире и какой опыт уже есть. Вот сейчас проводим работу по подбору кадров, которые могли бы украсить наш женский трек», — отметила Алсу Набиева.

Парламентарий подчеркнула, что в рамках Года семьи акцент будет сделан на семейных ценностях.

«По рейтингу в рамках женского трека площадка „Баланс семьи и бизнеса“ заняла первое место. Это показало, насколько сегодня это интересно и актуально, ведь среди наших женщин очень много предпринимателей. У нас достаточно женщин, которые только ребёнка родили и которые хотят себя в карьере реализовать, но не знают, как это правильно сделать, чтобы не в ущерб семье шло развитие», — объяснила депутат.

В качестве примера она привела опыт основательницы и генерального директора компании Wildberries Татьяны Бакальчук, которая однажды заметила, что ее карьера начала по-настоящему развиваться только после рождения шестого ребенка. К слову, российская предпринимательница стала спикером KazanForum в этом году.

«Татьяна Бакальчук тогда сказала, что одно другому не мешает, а только поддерживает. Мы, конечно, вот эту философию пытаемся донести до наших женщин, показать, какие сегодня есть возможности. Говорим о мерах поддержки для молодых предпринимателей: через „Мой бизнес“ Министерства экономики, через Министерство сельского хозяйства для тех, кто живёт на сельских территориях», — пояснила Алсу Набиева.

Депутат напомнила, что в прошлом году в женском треке участвовали представительницы 40 стран, звездными спикерами стали «Мисс Бахрейн 2022» и «Мисс Ирак», которая получила титул в 1947 году. В дни проведения форума на женском треке было подписано девять соглашений. Площадку посетили и представители сильной половины человечества: Раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и многие другие известные личности.

«Год семьи — знаковый для нас, женщин объединения. Мы также будем чествовать семьи, особенно всегда радуемся за семьи, где много детей рождается, а также за пары, которые много лет прожили вместе. Активно работаем с ЗАГСом нашей республики над реализацией различных проектов по поддержке семьи», — заключила Алсу Набиева.

2024-й в России станет Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.