Ключевой пазл звездного «Ак Барса»: почему контракт Яшкина – идеальная сделка Валиуллина

Яшкину 30 лет, и он находится на пике формы. Очевидно, что форвард ближайшие три сезона проведет на максимуме своих возможностей

Фото: ska.ru

Почему в контракте на три года нет рисков для «Ак Барса»

«Ак Барс» начал представлять новичка не с официального сообщения на сайте, а с видео, на котором сам Дмитрий Яшкин объявляет о переходе на фоне нарезки голов форварда в составе СКА и «Динамо».

Голов действительно много. Чех российского происхождения «настрелял» в прошлом регулярном чемпионате 40 голов. Это лучший результат в КХЛ минувшего сезона. А 69 (45+24) очков – соответственно первое место в гонке бомбардиров. Всего в КХЛ Яшкин провел 214 матчей, в которых набрал 206 (122+84) очков при показателе полезности «+86».

Контракт новичка с «Ак Барсом» рассчитан на три сезона. И это идеальный срок соглашения для казанской команды. Яшкину 30 лет, и он находится на пике формы. Очевидно, что форвард ближайшие три сезона проведет на максимуме своих возможностей.

Марат Валиуллин: «Яшкин – это опасный форвард с отличным видением площадки, он идеально играет на чужом пятаке, готов вести силовую борьбу, способен отдать умную передачу и здорово бросить» Фото: ak-bars.ru

Нет вопросов к Валиуллину по переходу Яшкина в «Ак Барс»

«Яшкин – лучший бомбардир прошлого сезона, показывающий стабильно сильный и целостный хоккей с любыми партнерами по звену. Это опасный форвард с отличным видением площадки, он идеально играет на чужом пятаке, готов вести силовую борьбу, способен отдать умную передачу и здорово бросить.

Уверены, что благодаря опыту совместной игры с нашими хоккеистами Дмитрий быстро вольется в состав и поможет укрепить позицию, нуждавшуюся в усилении. Хороший возраст позволяет нам рассчитывать на лучшие качества игрока в будущем, и мы рады, что смогли договориться о трехлетнем соглашении», – прокомментировал трансфер генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Для «Ак Барса» это лишь второй новичок в летнее межсезонье. Если по Дамиру Жафярову есть определенные вопросы, о чем мы писали ранее, то переход Дмитрия Яшкина представляется однозначно удачной сделкой менеджмента «Ак Барса».

Не стоит забывать, что Яшкин обладает богатым опытом в НХЛ. Там он провел 329 матчей, в которых набрал 74 (29+45) очка. Да, статистика воображения не поражает. Однако КХЛ знает немало примеров, когда в России звездами становились выходцы из АХЛ. А тут уровень однозначно повыше.

Александр Радулов уже не молод, и в прошлом сезоне на 100% сработал ход Зинэтулы Билялетдинова дать в партнеры ветерану физически мощных партнеров в лице Ильи Сафонова и Дмитрия Воронкова Фото: ak-bars.ru

Яшкин закрывает главную проблему на правом фланге атаки «Ак Барса»

30-летний форвард чаще играет на правом фланге атаки, но вполне может выступать и на левом. Между тем как раз на правом фланге у «Ак Барса» форварды послабее. Конечно, мы не имеем в виду капитана «Ак Барса» Александра Радулова. Но за ним в «Ак Барсе» из креативных исполнителей, кроме Кирилла Петрова, никого и не осталось.

Поэтому прямо сейчас идеальным местом для Яшкина представляется как раз позиция Петрова во втором звене. В пользу этого варианта говорит и сыгранность новичка с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким. Ранее эта тройка разрывала КХЛ в составе московского «Динамо».

Однако нельзя не исключать и появления Яшкина в первом звене на левом фланге. Александр Радулов уже не молод, и в прошлом сезоне на 100% сработал ход Зинэтулы Билялетдинова дать в партнеры ветерану физически мощных партнеров в лице Ильи Сафонова и Дмитрия Воронкова. Сможет ли Радулов сыграть как в прошлом сезоне, если вместо Воронкова в первом звене будет играть виртуоз Станислав Галиев? Сложный вопрос.

Так что тренерскому штабу «Ак Барса» предстоит поломать голову над сочетанием первых двух звеньев. Ведь помимо Станислава Галиева в казанском клубе появился Дамир Жафяров, которому по уму теперь тоже надо искать место в топ-6. Но это будет приятная головная боль для Зинэтулы Билялетдинова или другого специалиста, если Билла все-таки не уговорят.

Времени от первых слухов до официального перехода Яшкина прошло много. Агрессивная трансферная политика Романа Ротенберга, по сути, не оставила большого пространства для маневра Фото: ska.ru

Агрессивная селекция Ротенберга: почему Яшкин не остался в СКА

Между тем времени от первых слухов до официального перехода Яшкина прошло много. Питерский СКА до последнего цеплялся за возможность продлить контракт с лучшим снайпером КХЛ. Однако агрессивная трансферная политика Романа Ротенберга, по сути, не оставила большого пространства для маневра.

Подписания Кадейкина и особенно Толчинского с Грицюком дорого обошлись СКА и на достойный контракт Яшкину средств под потолком зарплат не осталось.

Кубка Гагарина в карьере Дмитрия Яшкина еще не было. Причем его СКА в прошлом сезоне был дальше от трофея, чем «Ак Барс». Питерцы без особых шансов проиграли серию ЦСКА. А «Ак Барс» отделила от Кубка Гагарина одна шайба в седьмой игре серии. То есть в Казани у Яшкина будет больше шансов на трофей?

Дмитрий Яшкин: «Планирую в скором времени приехать в Татарстан, чтобы познакомиться с людьми в клубе и узнать город получше» Фото: ska.ru

Теперь менеджменту «Ак Барса» следует обратить внимание на оборону

«Я рад присоединиться к такому большому клубу, переговоры были непростые, но в то же время чёткие и понятные. Все знают, что «Ак Барс» – перспективная команда, которой в прошлом сезоне совсем немного не хватило до Кубка. Надеюсь, что смогу дать команде то, чего как раз не хватило, чтобы добиться главной цели.

В составе я знаком почти со всеми – многих ребят в составе я знаю лично, остальных – по противостояниям в течение сезона. Хочется поскорее со всеми увидеться и начать работу.

Планирую в скором времени приехать в Татарстан, чтобы познакомиться с людьми в клубе и узнать город получше. Я бывал в Казани пару раз, это очень красивое место, потому жду переезда», - прокомментировал пресс-службе «Ак Барса» свой переход Яшкина.

Что ж, «Ак Барс», несмотря на ужесточенный потолок зарплат в КХЛ, сумел собрать на новый сезон еще более звездный состав. Так можно сказать, если говорить об атаке команды. Теперь менеджменту клуба следует обратить внимание на оборону, где есть большой перекос на возрастных защитников, которые не могут занести себе в актив прошлый сезон.

Фото на анонсе: ska.ru