«Клуб такого ранга не должен сидеть в ФНЛ»: татарский боец UFC – о вылете «Рубина» из РПЛ

Первый татарин в истории UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ. По словам бойца, казанскому клубу по силам выйти в Премьер-лигу с первой же попытки.

«Я, конечно, в мире футбола никто, чтобы рассуждать о том, почему «Рубин» оставил Слуцкого. Но раз руководство посчитало нужным его оставить, значит так нужно. Мне он как тренер почему-то нравится. Да, вылетела команда, такие обстоятельства были. Все привыкли, что команда среднячок, поэтому вылета никто не ожидал. Ну бывает, всем неприятно, но мы должны поддерживать в любом случае. Плохо, конечно, но я думаю, в следующем сезоне «Рубин» вернется. Команда такого ранга не должна в ФНЛ сидеть. И как раз тот факт, что они оставили Слуцкого, лишний раз означает, что они не намерены там оставаться», – заявил Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Кроме того, спортсмен отреагировал на выступление в минувшем сезоне «Ак Барса».

«Ну, моё мнение как болельщика, что прошлый сезон был провальным. А вот в новом сезоне, если все хорошо будет, то, думаю, бомбанем как следует. Потому что состав будет хорошенький, мощный. «Ак Барс» серьезно взялся в этом году. Кстати, недавно вот виделись с Дмитрием Воронковым на турнире Fight Nights», – подчеркнул Фахретдинов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с бойцом UFC Ринатом Фахретдиновым.