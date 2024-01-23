Клуб, школьные кабинеты, ФАП и инфекционка: партдесант оценил объекты в Татарстане

Очередную проверку социальных объектов, которые возводятся или реконструируются в Татарстане по народной программе, провел партийный десант «Единой России».

Так, в Кайбицком районе республики после капремонта открылся Полево-Буинский сельский клуб. Здание построено в девяностые годы прошлого века и изначально использовалось как детский сад. Частичный ремонт в клубе проводился в 2007 году. В ходе недавнего капремонта в клубе обновили раздевалки, костюмерную и зрительный зал, оборудовали бильярдную зону. На ремонт из бюджета направлено более 3,5 млн рублей.

На открытии побывали секретарь местного отделения партии, глава района Альберт Рахматуллин, министр земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин, депутат Госсовета РТ Фаниль Багаутдинов.

Сегодня в деревне Полевая-Буа проживают 132 жителя, более 20 из них – молодые люди в возрасте до 30 лет.

В Черемшанском районе партийный десант под руководством секретаря местного отделения партии, главы Черемшанского района Рамиля Айбатова осмотрел несколько школ, где на грант оборудуют кабинеты. Обновление зданий также проходит в рамках народной программы, сообщает региональное отделение «Единой России».

В этом году преобразуются кабинеты информатики в Беркетключевской, Ивашкинской, Староутямышской и Аккиреевской школах, а в Лашманке преобразования коснутся кабинета биологии в местной школе.

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Кулмакса Нижнекамского района, построенный в рамках реализации народной программы, начал обслуживать население. ФАП включает кабинет приема фельдшера и процедурно-прививочный кабинет, место ожидания приема, санузел и раздевалку. Здание подключено к необходимым коммуникациям и обеспечено горячей водой. Медучреждение оснащено необходимой мебелью и медицинским оборудованием.

Сегодня к ФАПу прикреплено 162 человека, из них 82 – это люди трудоспособного возраста, 72 пенсионера и 8 детей.

В Набережных Челнах после капремонта открыт блок инфекционной больницы, о чем сообщал «Татар-информ». На открытии побывали мэр города, секретарь местного отделения партии Наиль Магдеев и министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

Здание больницы состоит из шести корпусов, построенных почти 40 лет назад. Ремонт в медучреждении не проводился ни разу. Работы по реконструкции начались в 2018 году.

«В ремонт вложили серьезные ресурсы, только на покупку оборудования было направлено более 800 млн рублей. Работы выполнены на совесть», – отметил во время осмотра Наиль Магдеев.

Глава Минздрава РТ, в свою очередь, отметил, что уровень инфекционной больницы в Челнах не уступает республиканской.

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»