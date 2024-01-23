В Челнах после капремонта открылся блок «Г» инфекционной больницы

В Набережных Челнах состоялось открытие блока «Г» инфекционной больницы после капитального ремонта. Обновленный лечебный корпус принял министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин. О запуске объекта на аппаратном совещании рассказал мэр города Наиль Магдеев.

«Это объект не для массового посещения людей. Дай Бог, чтобы туда никому не попадать с инфекционными заболеваниями. Объект особый, это не рядовая поликлиника или больница», — отметил мэр.

Сюда попадают пациенты с подозрением на холеру, чуму, корь, кишечные инфекции, ковид и даже грипп. В ряде случаев госпитализируют не только больного, но и врача, медсестру, которые осматривали пациента. Это делается для того, чтобы исключить распространение инфекции.

«Поставлены специфические задачи для коллектива инфекционной больницы. С учётом складывающейся ситуации мы не знаем, что будет завтра. Об этом достаточно много говорят, в том числе и о новых инфекционных заболеваниях, которые ждет мир. В целом разные прогнозы есть. Ну, по крайней мере, все, что можно было сделать в плане укрепления материально-технической базы инфекционной больницы, нами сделано», — рассказал Магдеев.

В блоке «Г» расположены мельцеровские боксы и приемный покой. Мельцеровский бокс — это отдельная палата, войти в нее можно только с улицы. Здесь своя собственная вентиляция, отдельный санузел. При чрезвычайных ситуациях пациентов эвакуируют через балкон. В инфекционной больнице таких боксов 38.

«Что было и что стало, вчера мы вместе с вами немножко посмотрели историю. Мы помним, что это был тихий ужас — то, что мы видели до ремонта. До 1986 года инфекционная больница не видела капитального ремонта. При нас больница получила и новое оборудование на 800 млн рублей, и ремонтных работ на более чем 2 млрд рублей. Поэтому сегодня созданы все условия в первую очередь для пациентов и для медицинского персонала, чтобы инфекционной больнице помогать людям», — сказал руководитель города.

В общей сложности за счет республиканского бюджета в инфекционной больнице проведен поэтапный капитальный ремонт блоков «А», «Б», «В1», «В2», «Г» общей площадью более 32 тысяч кв. метров. В работе остается блок «Д».