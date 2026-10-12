Битва роботов на 6,6 млн рублей и ИИ: Kazan Digital Week презентовали в Москве

Международный форум Kazan Digital Week пройдет в Казани с 29 по 31 октября. Начинался он еще шесть лет назад, в ковидный 2020 год, вспомнила на пресс-конференции ТАСС заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова.

«Для нас, для Минцифры, это прежде всего важная площадка, на которой у нас получается диалог между государством, регионами, бизнесом и наукой. Это уже шестой форум, и с каждым годом он становится все масштабнее и масштабнее: начинался он во время пандемии, тогда речь шла о более чем 9 тыс. участников. В прошлом году это уже больше 25 тыс.», – сказала она.

Бэлла Черкесова: «Это прежде всего важная площадка, на которой у нас получается диалог между государством, регионами, бизнесом и наукой» Скриншот трансляции

По данным министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, заместителя председателя оргкомитета форума Ильи Начвина, Kazan Digital Week в 2025 году собрал 25,8 тыс. человек из 61 страны, а на сессиях выступили более 1,1 тыс. спикеров.

Как сказал президент Академии наук Республики Татарстан, председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию, заместитель председателя оргкомитета форума Рифкат Минниханов, сейчас на Kazan Digital Week зарегистрированы участники из 53 стран.

Рифкат Минниханов сообщил, что сейчас на Kazan Digital Week зарегистрированы участники из 53 стран Скриншот трансляции

«Участие международных представителей усиливает форум, позволяет сопоставить подходы к цифровому развитию, обменяться опытом внедрения технологий, найти партнеров для совместных проектов. Наша главная задача – наполнить международный диалог конкретным содержанием. Для этого предусмотрены зоны делового общения, переговорные комнаты, где рабочие встречи смогут проходить все три дня форума», – сказал Рифкат Минниханов.

Регистрация на Kazan Digital Week продолжается до 20 октября. Подать заявку и ознакомиться с программой можно на официальном сайте форума.

Забронировано 85% выставочной площади на форуме Kazan Digital Week Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На выставке Kazan Digital Week еще остались свободные места

На момент пресс-конференции забронировано 85% выставочной площади на форуме Kazan Digital Week . Стоимость стенда зависит от размера и составляет от 59 до 238,5 тыс. рублей .

«Базовая стоимость стенда площадью 6 кв. м – 59 тысяч рублей. В прошлом году 84% участников выставки нашли новых клиентов – это наша главная задача. Для подготовки встреч размещаем на сайте и рассылаем участникам онлайн-каталог экспонентов; главное – помочь разработчикам и заказчикам обсудить конкретные задачи и условия применения решений», – сказал Рифкат Минниханов.

Участники представят решения для видеонаблюдения, умного города, транспорта, автономного управления автомобилями и мониторинга здоровья. Например, компания «НАМИ» покажет технологии помощи водителю, взаимодействия автомобиля с дорожной инфраструктурой и разработки для беспилотных систем.

На площадке форума также пройдут 17 мероприятий-спутников, которые готовят организаторы и партнеры.

«Среди таких мероприятий – студенческая кибербитва, кибербитва с участием специалистов специальной военной операции. Заметным событием сателлитной программы станет показ Kazan Digital Fashion Week, где будут представлены коллекции российских и зарубежных дизайнеров. Сателлиты расширяют аудиторию форума и создают дополнительные возможности для общения», – добавил Минниханов.

На форуме назовут победителей премии «ИТ-Лидер», а участники форума могут проголосовать за понравившиеся решения.

«На премию «ИТ-Лидер» поступило 85 заявок от 59 компаний, отбор прошли 65 заявок от 44 компаний. Новые номинации: наука, технологии, культура. 29 октября компании представят решение экспертной комиссии во время обхода выставки, награждение состоится 31 октября. Хотел бы сделать акцент: уважаемые участники, вам необходимо оценить все эти разработки. Пользовательское голосование в личном кабинете продлится до 25 октября – от ваших голосов очень многое зависит», – заявил Рифкат Минниханов.

Инфографика: канал Ильи Начвина в «Максе»

Хакатоны, стартапы и экспорт ИТ-решений

Министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин отметил, что подготовка к форуму продолжается в течение всего года. С мая проходят отраслевые хакатоны, стартап-питчи и другие мероприятия, результаты которых представят в Казани.

«Форум сам по себе нам необходим для того, чтобы приносить уже непосредственно определенные практические навыки», – сказал Начвин.

На Аллее стартапов представят 60 проектов из России и других стран. Среди них – 20 международных стартапов, отобранных по итогам акселератора IT Global Startup Accelerator. Для разработчиков также организуют питч-сессии, где команды представят свои решения потенциальным инвесторам.

Начвин привел пример прошлогоднего форума: компания, специализирующаяся на исламском банкинге, заключила коммерческое соглашение с Международным финансовым центром «Астана» на сумму более 9 млн рублей.

По словам министра, татарстанские ИТ-компании развивают проекты и за рубежом. В частности, компания «Информатика» оснастила смарт-турникетами крупнейший стадион Саудовской Аравии.

Еще одно направление – подготовка специалистов по информационной безопасности. На финал третьего международного кибертурнира GO CTF TATARSTAN поступило более 300 заявок из 54 регионов России. Участникам предстоит решить практические задачи, связанные с криптографией, анализом уязвимостей и защитой информационных систем.

Битва роботов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Победители битвы роботов поборются за призовой фонд 6,6 млн рублей

На Kazan Digital Week состоятся полуфинал и финал четвертого сезона международного чемпионата по битве роботов. По словам Бэллы Черкесовой, организаторы получили 313 заявок из 16 стран, к соревнованиям допустили 144 команды. После четырех отборочных этапов 36 команд встретятся в Казани. Соревнования пройдут в двух категориях: роботы весом до 110 кг и мини-роботы массой до 1,5 кг.

В этом году минимальный возраст участников снизили с десяти до восьми лет. Общий призовой фонд чемпионата составляет 6,6 млн рублей.

Кроме того, пройдет открытый турнир по битве мини-роботов на Кубок Раиса Татарстана и Кубок Kazan Digital Week. В нем смогут участвовать ребята от 8 до 17 лет.

«Битва роботов – сегодня это направление активно развивается на территории России. В Республике Татарстан мы активно создаем такие площадки в муниципальных образованиях. Всего в республике 45 муниципальных образований; на сегодняшний день в 31 районе республики открыты филиалы IT-парка. Якорная тема создания таких муниципальных IT-парков – это битва мини-роботов. Мы стараемся выстраивать у наших школьников развитие инженерных навыков, конструирование таких роботов», – рассказал глава Минцифры РТ Илья Начвин.

Еще одно событие – федеральный конкурс «Лучший по профессии». Татарстан примет соревнования в номинации «Монтажник электрорадиоэлектронной аппаратуры». Призовой фонд составит 1,8 млн рублей.

Одним из центральных событий 29 октября станет седьмой круглый стол мэров «Искусственный интеллект и будущее городов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мэры 37 городов обсудят в Казани возможности ИИ

Деловая программа форума охватывает десять направлений. В центре внимания – практическое применение искусственного интеллекта в экономике, науке, бизнесе и государственном управлении.

«Наш главный критерий – не разговоры об искусственном интеллекте, а его конкретное применение», – подчеркнул Минниханов.

Одним из центральных событий 29 октября станет седьмой круглый стол мэров «Искусственный интеллект и будущее городов: как технологии меняют управление, сервисы и городскую среду». Его проведет мэр Казани Ильсур Метшин. Ожидается участие руководителей муниципалитетов и экспертов из 37 городов восьми стран. Градоначальники обсудят применение ИИ в городском управлении, транспорте, ЖКХ, безопасности и экологии.

В тот же день состоится сессия «Искусственный интеллект: от пилотов к экономике эффектов – что нужно бизнесу, регулятору и обществу?». Участники рассмотрят условия, необходимые для перехода от экспериментов с ИИ к решениям, которые дают измеримый экономический результат.

Запланирована сессия называется «Медвузы будущего», ее модератором станет ректор Казанского государственного медицинского университета Айрат Фаррахов.