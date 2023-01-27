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Ру Тат
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Политика
27 января 2023  07:59

Клишас заявил о провале операции ЕС по «легализации украденного» у России

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Юридических оснований для ареста и конфискации российских активов в Европейском Союзе не существует. Об этом заявил председатель Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Бедные „европейские юристы“ не нашли „четких юридических оснований" для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность „временно“ использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена», — поделился сенатор своим пониманием ситуации.

Таким образом Клишас отреагировал на материал агентства Bloomberg, согласно которому юридическая служба Европейской комиссии нашла законную возможность использовать десятую часть замороженных активов Банка России для восстановления Украины.

При этом «активы не будут экспроприированы» и должна быть определена дата окончания использования средств. Также предполагается, что и основная сумма, и проценты будут возвращены РФ в определенный момент. 

#санкции против россии #андрей клишас
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