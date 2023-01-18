Клишас усомнился в конституционности идеи запрета на госслужбы для не служивших в армии

Идея пожизненно запретить прием на госслужбу для всех россиян, не служивших в Вооруженных силах РФ, еще в 2014 году была признана неконституционной. Об этом напомнил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«<…> на неконституционность нормативного закрепления бессрочного запрета на поступление на госслужбу для соответствующей категории граждан указывал Конституционный суд в постановлении от 30 октября 2014 года 26-П», — подчеркнул сенатор, заметив, что и сейчас для граждан, которые не прошли срочную службу без законных на то оснований, действует десятилетний запрет на госслужбу.

Вместе с тем возможность ограничения избирательных прав граждан в зависимости от их воинского статуса и вовсе «отечественным нормативным регулированием не предусмотрена», добавил Клишас.

«Считаю, что инициатива, направленная на установление запрета на принятие на государственную службу и замещение государственных должностей, а также на участие в выборах для граждан, не проходивших службу в Вооруженных силах, нуждается в тщательной проработке. Пока не совсем ясным видится то, как предлагаемое регулирование будет соответствовать действующим конституционным принципам и позициям Конституционного суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан», — резюмировал член Совета Федерации.

Ранее Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил принимать на государственную службу только тех, кто отслужил в Вооруженных силах и у кого есть военно-учетная специальность. По его мнению, речь должна идти не только о госслужбе, но и о выборах в Госдуму, а также о работе в судебной системе и органах прокуратуры.