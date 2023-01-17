В Госдуме подтвердили наличие военно-учетной специальности у Володина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин имеет звание полковника запаса. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты Федерального Собрания.

«Много вопросов сегодня звучит в отношении наличия военно-учетной специальности и службы в Вооруженных силах депутатов Государственной Думы <…>», — отметили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В Госдуме напомнили, что Володин в 1986 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени Калинина, получив специальность инженера-механика. С третьего курса он обучался на военной кафедре, а после четвертого оказался призван на военные сборы, организованные на базе Ульяновского гвардейского высшего танкового командного дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды училища имени Ленина.

Тогда же будущий политик принял присягу. После окончания вуза Володин получил звание лейтенанта. «На протяжении последующего времени он как офицер запаса проходил обучение на курсах при военном институте. Сегодня полковник запаса», — добавили в Думе, выложив при этом фотографию принятия присяги будущем спикером ГД.

Ранее Вячеслав Володин вновь предложил принимать на государственную службу только тех, кто отслужил в Вооруженных силах и у кого есть военно-учетная специальность. По его мнению, речь должна идти не только о госслужбе, но и о выдвижении своей кандидатуры на выборах в депутаты Госдумы, а также о работе в судебной системе и органах прокуратуры.