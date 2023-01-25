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Политика
25 января 2023  17:13

Клишас: Россия может зеркально ответить на конфискацию своих зарубежных активов

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Россия может дать зеркальный ответ на конфискацию своих зарубежных активов. Таким предположением поделился глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас.

«Вплоть до конфискации собственности иностранных государств. До конфискации собственности физических лиц, я уверен, не дойдет — у нас это не позволит сделать Конституция», — цитирует его РБК.

Он напомнил, что имущество частных лиц не может быть конфисковано, если они не совершили уголовное преступление либо если их имущество не подпадает под требования, указанные в УК.

«Если это собственность государства, то там может быть проще, там могут быть ответные действия, зеркальные», — заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЕС считает своей целью создание юридической базы для конфискации российских активов в Европе.

#андрей клишас
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