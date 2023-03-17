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Политика 17 марта 2023 19:34

Клишас предложил выдать ордера на арест всех судей МУС

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Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отреагировал на выдачу Международным уголовным судом ордера на арест Президента России Владимира Путина.

«России нужно немедленно выдать ордер на арест всех „судей“ МУС», — написал Клишас в своем Telegram-канале, предположив, что принявший такое решение суд «встал на путь самоликвидации».

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил ликвидировать Международный уголовный суд. Клишас возразил ему, заметив, что РФ трудно будет ликвидировать то, что она не признает.

Джабаров также счел «неплохим» гипотетический вариант развития событий, при котором Басманный суд Москвы выдал бы «ордер на арест в полном составе членов „Международного суда в Гааге“».

#спецоперация на Украине
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