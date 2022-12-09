Клишас предложил наказывать западных политиков за призывы к расчленению РФ

Зарубежные политики, которые предлагают разделить Россию на части, становятся нарушителями российского законодательства и, соответственно, должны привлекаться к административной и уголовной ответственности. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.

«<…> западные политики, призывающие к „расчленению“ или чему-то там еще в отношении России, являются, с точки зрения нашего законодательства, нарушителями, и они должны быть подвергнуты административному и/или уголовному наказанию, — написал сенатор. — Такие действия требуют и соответствующей дипломатической реакции».

«При этом, даже если на практике в тюрьму никто в этом случае никого не посадит, мы реалисты в этом отношении, должен быть четкий и недвусмысленный сигнал тем политикам, как в соответствии с нашим законодательством квалифицируются такие действия», — пояснил Клишас свою позицию. Оценивать эффективность такого сигнала он при этом не стал.

Обосновывая необходимость такого образа действий, российский политик сослался на то, что в Конституции закреплены положения о неделимости страны и о том, что федеративное устройство РФ основано на ее государственной целостности.

Согласно поправкам 2020 года к российскому Основному закону, направленные на отчуждение части территории страны действия и призывы к ним не допускаются (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами).

Ранее Андрей Клишас увидел в отсутствии указа о конце частичной мобилизации свидетельство силы слова Президента РФ Владимира Путина.