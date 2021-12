«Клипа не будет»: «Рубин» вновь открыл соцсети клуба и держит интригу

Больше недели аккаунты футбольного клуба «Рубин» в соцсетях были закрыты. Сейчас они вновь доступны. Пресс-служба клуба опубликовала в них пост с изображением полузащитника Сеада Хакшабановича и надписью «Новогоднего клипа не будет».

Напомним, что по одной из версии, причина простоя клубных соцсетей заключалась в подготовке нового Новогоднего видеоролика. Напомним, что в декабре 2020 года «Рубин» опубликовал вирусный клип с песней Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You («Всё, что мне нужно на Рождество, – это ты»), которую исполнил Леонид Слуцкий, а все игроки команды приняли участие в съемках.

Таким образом, «Рубин» держит интригу, сохраняя в тайне причины временного отключения своих аккаунтов в соцсетях. Напомним, что казанцы ушли на зимний перерыв в чемпионате России на десятом месте в таблице РПЛ.

Ранее стало известно, что на домашнем стадионе «Рубина» в Казани - «Ак Барс Арене» - проведут капитальный ремонт южной трибуны.