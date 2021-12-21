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Спорт
21 декабря 2021  13:24
Артур Халилуллов

На «Ак Барс Арене» проведут капремонт южной трибуны

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На казанском стадионе «Ак Барс Арена» проведут капитальный ремонт южной трибуны, сообщает Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре.

В ведомстве изучили соответствующую проектную документацию и выдали положительное заключение.

«Ак Барс Арена» является домашним стадионом казанского «Рубина» на матчах чемпионата России по футболу. Также на арене проходят концерты и иные мероприятия. Стадион вмещает 45 379 зрителей и был построен в 2013 году для проведения в Казани XXVII Всемирной летней Универсиады. В 2018 году здесь прошли шесть матчей Чемпионата мира по футболу.

#ак барс арена #Рубин #Футбол
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