На «Ак Барс Арене» проведут капремонт южной трибуны

На казанском стадионе «Ак Барс Арена» проведут капитальный ремонт южной трибуны, сообщает Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре.

В ведомстве изучили соответствующую проектную документацию и выдали положительное заключение.

«Ак Барс Арена» является домашним стадионом казанского «Рубина» на матчах чемпионата России по футболу. Также на арене проходят концерты и иные мероприятия. Стадион вмещает 45 379 зрителей и был построен в 2013 году для проведения в Казани XXVII Всемирной летней Универсиады. В 2018 году здесь прошли шесть матчей Чемпионата мира по футболу.