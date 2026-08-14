Клиника косметологии извинилась перед Маратом Яруллиным после иска певца

Казанская клиника косметологии принесла публичные извинения певцу Марату Яруллину после того, как артист подал на учреждение в суд.

Ранее клиника опубликовала пост, в котором сообщила, что внесла Яруллина в черный список и больше не будет проводить ему процедуры. Так учреждение выразило поддержку певице Ильмире Нагимовой, которая ранее рассказывала об отношениях с Яруллиным.

Пост вызвал широкий резонанс и впоследствии был удален. По словам руководителя клиники, публикацию сделал SMM-специалист учреждения. Она заявила, что увидела пост слишком поздно.

«Этот пост противоречит моим ценностям и моим принципам. Я категорически против сплетен, интриг и провокаций. А главное — этот пост нарушает закон.<>. Мы искренне извиняемся за этот пост. Я прошу прощения за то, что не проконтролировала и допустила такой контент в моем блоге. Мой SMM-специалист извиняется за публикацию подобного контента», — заявила руководитель клиники в социальных сетях.

Видео с извинениями Марат Яруллин репостнул на своей странице.

«За неправомерные слова и действия каждому приходится нести ответственность», — написал певец.

Причиной конфликта стала публичная история отношений Яруллина и Нагимовой. После признания певицы об отношениях с артистом другие девушки также начали рассказывать о своем общении с ним.

Напомним, ранее собщалось, что продюсером певицы Ильмиры Нагимовой стал певец Фирдус Тямаев.