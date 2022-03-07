Клинический психолог: Людям нужно сохранить трезвые мысли и свой человеческий статус

Руководитель ресурсного центра СОНКО «Единство» (город Чистополь), клинический психолог, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в РТ Софья Хасанова поделилась своим видением ситуации в России, а также посоветовала сохранять ясность мышления и не поддаваться паническим мыслям.

«Как человек в зрелом возрасте и работающий на протяжении всей своей профессиональной деятельности с людьми могу сказать, что в происходящей ситуации как никогда требуются трезвые мысли. Также необходимо сохранить себя, своих близких, свой человеческий статус, понять, где белое и где черное, попытаться анализировать происходящее», — поделилась собеседница агентства.

По мнению Хасановой, преодолеть трудности можно только сообща.

«Россия — самостоятельная страна. И она свою самостоятельность и идентичность проявляет на протяжении всей истории. Какие бы мы личные моменты ни проживали, в одиночку их преодолеть не получится — это касается любой ситуации, даже семейной. Преодоление трудностей должно происходить с близкими, единомышленниками и в целом с большой семьей. Понятие семья включает свое село, город, людей, с которыми ты общаешься. Понимание этих факторов помогло людям выстоять в Великую Отечественную войну, это помогло и тем, кто воевал, и тем, кто был в тылу <...> Это было единение! Именно единение, генетический код россиян, сподвиг потом встать всем в один строй под названием „Бессмертный полк“. Это потрясающее единение!» — отметила Софья Хасанова.

Людям, которые сейчас находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, психолог посоветовала стараться быть более спокойными.

«Нам нужно предельно внутренне спокойно относиться к происходящим событиям в мире, давать себе паузу для размышлений, не кидаться словами и не делать крайних выводов. В целом огромное количество людей, которые окружают меня, поддерживают решение России [по проведению спецоперации на Украине], потому что неизвестно, как быстро бы мы оказались в другой ситуации», — резюмировала собеседница агентства.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.