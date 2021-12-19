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Здоровье
19 декабря 2021  19:26

Клинические испытания коктейля из антител для лечения Covid начнутся в начале 2022 года

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Клинические испытания коктейля из антител для лечения коронавируса должны начаться в начале 2022 года. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде.

«Первый препарат — это коктейль моноклональных антител, которые с высочайшей эффективностью и специфичностью должен нейтрализовать вирус, мы сможем к своим приступить клиническим испытаниям где-то 5-10 января», — заявил руководитель центра. 

По его словам, исследования будут проходить в течение двух-трех месяцев.

Ранее сообщалось, что китайские ученые открыли антитело, способное нейтрализовать все штаммы Covid-19. Оно может соединяться с S-белком и нейтрализовать все штаммы, в том числе и недавно открытый «омикрон».

#коронавирус
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